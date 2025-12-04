Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine en danger Village Barèges
Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine en danger Village Barèges samedi 19 septembre 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
2026-09-19
Nous vous donnons rendez-vous sur tout le territoire des Vallées de Gavarnie pour cette 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine.
Programmation en cours. .
Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
We look forward to seeing you throughout the Valleys of Gavarnie for this 43rd edition of the European Heritage Days.
