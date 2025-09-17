Trail Barèges Pic du Midi Barèges Barèges et Pic du Midi Barèges

Trail Barèges Pic du Midi Barèges samedi 19 septembre 2026.

Barèges et Pic du Midi BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

2026-09-19

Il y à 92 ans déjà … Suite à la construction de la route du Pic du Midi de Bigorre, en 1930, une course pédestre était alors organisée début septembre, dans un but publicitaire et cela se répéta trois ans. Tous les sportifs et montagnards de la région furent invités à y participer.

La course propose un parcours entre le village de Barèges et le Pic du Midi. .

Barèges et Pic du Midi BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 58 30 77 25

