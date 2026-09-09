Clôture Arles Bicentenaire de la Photographie Jardin d’été Arles
samedi 18 septembre 2027 · Jardin d'été · Arles
Informations pratiques
Arles
Clôture Arles Bicentenaire de la Photographie
Samedi 18 septembre 2027 de 20h30 à 22h30. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-09-18 20:30:00
fin : 2027-09-18 22:30:00
Date(s) :
2027-09-18
En collaboration avec les acteurs culturels d’Arles labellisés Bicentenaire de la photographie
Projections de photographies en musique.
Retour en images sur l’année bicentenaire à Arles (fonds anciens, créations photographiques, collectes de photographies, pratiques amateurs).
En collaboration avec les acteurs labellisés Bicentenaire de la photographie à Arles. .
Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 35 97 bicentenaire.photographie@ville-arles.fr
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English :
In collaboration with cultural organizations in Arles designated as Bicentennial of Photography
L’événement Clôture Arles Bicentenaire de la Photographie Arles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Arles
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