Clôture Arles Bicentenaire de la Photographie Jardin d’été Arles

Informations pratiques

Arles

Clôture Arles Bicentenaire de la Photographie

Samedi 18 septembre 2027 de 20h30 à 22h30. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-09-18 20:30:00

fin : 2027-09-18 22:30:00

Date(s) :

2027-09-18

En collaboration avec les acteurs culturels d’Arles labellisés Bicentenaire de la photographie

Projections de photographies en musique.

Retour en images sur l’année bicentenaire à Arles (fonds anciens, créations photographiques, collectes de photographies, pratiques amateurs).

En collaboration avec les acteurs labellisés Bicentenaire de la photographie à Arles. .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 35 97 bicentenaire.photographie@ville-arles.fr

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English :

In collaboration with cultural organizations in Arles designated as Bicentennial of Photography

L’événement Clôture Arles Bicentenaire de la Photographie Arles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Arles