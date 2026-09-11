Clôture de l’exposition « Passé recomposé, quand la photographie agite le patrimoine », Collégiale Saint-Martin, Angers

Informations pratiques

Clôture de l’exposition « Passé recomposé, quand la photographie agite le patrimoine » 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Martin Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pendant plusieurs mois, cinq photographes, tels des pêcheurs de perles, sont aller chercher au plus profond des archives, des musées, des collections, des galeries souterraines, des friches et des forêts les images qui racontent des récits oubliés et des patrimoines façonnant nos imaginaires collectifs actuels.

« Passé recomposé » restitue ainsi le travail de résidence de cinq artistes talentueux : Juliette Agnel, Matthieu Gafsou, Emma Cossée Cruz, Jérôme Blin et Gaëtan Chevrier.

Visites « flash » toutes les 30 minutes, sans réservation.

Samedi : de 14h30 à 18h30 (dernier départ)

DImanche : de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 (dernier départ)

Collégiale Saint-Martin Rue Saint-Martin, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33241811600 https://www.collegiale-saint-martin.fr La Collégiale Saint-Martin est la plus vieille église d’Angers.

Depuis l’édification du premier édifice religieux au Ve siècle jusqu’aux travaux récents, toutes les étapes de construction, d’agrandissement et de transformation sont observables. L’histoire architecturale de l’église se lit dans la crypte et sur ses murs, et les utilisations contemporaines et insolites se découvrent avec étonnement. Lever le voile sur la collégiale, c’est aussi faire la rencontre de grands personnages historiques, tels que le comte Foulques Nerra ou le “bon roi René”.

Plus de 40 chefs-d’œuvre représentatifs de la statuaire angevine constituent une formidable collection permanente, dont la collégiale est un parfait écrin. Classés au titre des Monuments Historiques, ils dressent un panorama de la sculpture religieuse allant du XIVe au début du XXe siècle. Tramway : ligne A – arrêt Foch-Maison bleue. Bus : lignes 1, 2, 3, 4, 6, 6E, 9, 10, 11 ou 14 – arrêts Sainte-Croix ou Foch-Saint-Aubin.

Pendant plusieurs mois, cinq photographes, tels des pêcheurs de perles, sont aller chercher au plus profond des archives, des musées, des collections, des galeries souterraines, des friches et des et…

©Jean Leblanc