Cloture des Jardins Sonores avec Baby Sharon Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 12e Arrondissement

Cloture des Jardins Sonores avec Baby Sharon

Mercredi 26 août 2026 de 18h30 à 22h30. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:30:00

fin : 2026-08-26 22:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Entre Marseille et Lomé, entre les échos du hip-hop et les héritages rock et soul, Baby Sharon a trouvé son terrain de jeu !

Sa voix lumineuse ne transige pas elle chante, rappe, livre sans détour les émotions qui la traversent. Chaque fragment de vie devient récit, chaque mot une parcelle d’âme qui résonne chez celles et ceux qui l’écoutent. Sur scène, elle ne joue pas, elle vit.





Elle berce, réconcilie, énergise, catharsise. Sa présence est une déflagration douce on danse autant qu’on se laisse emporter. Inspirée par BINA, Little Simz ou Luidji, elle navigue entre hip-hop, néo-soul et rock électrique, sculptant un univers contrasté, à l’image des tensions de la vie l’ombre et la lumière, la colère et l’amour, la difficulté de s’aimer et la beauté d’exister.





Franco-togolaise, elle glisse parfois l’éwé dans ses refrains, comme une déclaration d’amour à son afro-descendance.

Après un premier single en collaboration avec le groupe brésilien HOTELO, Baby Sharon prépare un premier EP attendu en 2026.

Un manifeste où elle embrasse ses failles et ses joies, et nous embarque avec elle, portée par une vitalité brute et entière qui ne demande qu’à être partagée. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

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English :

Between Marseille and Lomé, blending hip-hop influences with rock and soul traditions, Baby Sharon has found her niche!

L’événement Cloture des Jardins Sonores avec Baby Sharon Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille