Course Poursuite X Le Talus Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 12e Arrondissement

Course Poursuite X Le Talus

Vendredi 28 août 2026 de 18h30 à 23h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Course Poursuite présente Sidiaz + Montanita + Shazam Bon Voyage

Quoi de mieux qu’un open-air en conclusion d’un été caniculaire anté-apocalyptique ? On est très heureux.ses de sortir des murs de nos salles de concerts favorites du centre ville pour aller investir le village du Talus pour notre dernière date de la saison avant d’attaquer la rentrée. Merci à eux pour l’invitation et pour leur confiance. Au programme, de la musique live à la fois rêveuse et dansante avec les clermontois de Montanita et les locaux de Sidiaz relié par le DJ set Globe Trotter de Shazam Bon Voyage en fil rouge de la soirée.







Programmation





​Sidiaz (Rock Sahara Marseille)

Sidiaz est un trio envoûtant qui fusionne les musiques du Sahara et de la Méditerranée à un rock psychédélique puissant. Au travers des chansons le groupe transporte l’auditeur vers une transe dansante, entre traditions et modernité, mirages et réalités comme une caravane traversant des pistes fréquentées de tous temps. Sidiaz est né d’une volonté de fusionner le rock/blues aux racines africaines et méditerranéennes de son auteur et interprète, Salaheddine Zaïdi. Guitariste et chanteur, il crée son répertoire en mêlant des influences sahraouies, sahéliennes, rock psychédélique et blues. Les chansons originales sont chanté en arabe dialectal sur des thèmes prônant l’amour, la liberté ou l’espoir.

Montanita (Dream Pop Clermont-Ferrand)

Des airs qui flottent comme dans un rêve éveillé, des effets au charme suranné enrobant une mélodie comme en apesanteur. Des guitares en apnée qui portent la mélancolie, tout cela porté par trois voix qui n’en font qu’une, prenant un malin plaisir à diffuser leur spleen en guise d’idéal. Voilà comment nous pourrions résumer ce jeune groupe qui saura ravir les fans de Slowdive, Beach House ou Sparklehorse.

Le premier album de Montañita, Dummy light in the chaos est disponible chez Only lovers Records depuis le 18 octobre 2024.







​​Shazam Bon Voyage (Global Groove DJ set Marseille)

Shazam Bonvoyage a la Méditerranée dans le cœur et le monde dans son bac de vinyles. Depuis 2021, elle partage ses trouvailles musicales glanées aux quatre coins du globe à travers des sélections éclectiques, sensibles et résolument tournées vers le dancefloor. Cofondatrice du collectif audiophile Messe Basse, elle participe depuis 2022 à l’organisation de fêtes intimistes où la qualité d’écoute est au centre de l’expérience. Portées par un soundsystem et une déco chaleureuse et soigneusement pensée, ces soirées célèbrent autant le plaisir de la danse que celui de l’écoute, dans un esprit de partage et de découverte. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Course Poursuite Presents: Sidiaz + Montanita + Shazam Bon Voyage

L’événement Course Poursuite X Le Talus Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille