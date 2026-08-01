Toupie Sound X Le Talus Le Talus Marseille 12e Arrondissement
vendredi 14 août 2026 · Le Talus · Marseille 12e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 12e Arrondissement
Toupie Sound X Le Talus
Vendredi 14 août 2026 de 18h30 à 23h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
On se retrouve dans un univers féérique, en plein air, au cœur des potagers partagés du Talus à Marseille, pour une soirée singulière.
Une ambiance de festival, des coins chills pour se poser avec les copains, des canapés, des tapis, des potagers.
Qui dit festival dit déguisement, paillette et habit de lumière. On vous attend avec vos plus belles parures.
Au programme une sélection d’artistes live soigneusement choisie, avec un concert des musiciens enjoués du Callaghan Crew, suivi d’un live de Mosaïque Live pour une ambiance house aux influences trance, organique et immersive avant de finir sur des notes plus punchy et un Set du collectif Toupie Sound. Ces musiciens vont vous faire danser, virevolter, et c’est tout l’esprit de nos opens airs qui se veulent chaleureux et intimistes.
Mosaïque live
Callaghan Crew concert live
La Rouz
La soirée est orchestrée par les collectifs partenaires Toupie Sound et SlowMow organisateur d’événements artistiques à Marseille.
Cet open air débutera en fin d’après-midi nous vous recommandons de venir tôt afin de profiter pleinement du lieu, des artistes d’exceptions, de l’atmosphère et de la programmation.
Pensez à prendre vos préventes
Adhésion à l’association obligatoire le montant est libre
Le Talus, créé à partir d’une friche, est un tiers-lieu socio-environnemental et culturel.
L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. .
Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm
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English :
We find ourselves in a magical setting, outdoors, in the heart of the community gardens at Le Talus in Marseille, for a unique evening.
L’événement Toupie Sound X Le Talus Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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