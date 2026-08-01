Jardin Sonores au Talus avec Issa Naimo Le Talus Marseille 12e Arrondissement
mercredi 19 août 2026 · Le Talus · Marseille 12e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 12e Arrondissement
Jardin Sonores au Talus avec Issa Naimo
Mercredi 19 août 2026 de 18h30 à 22h30. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19 22:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Issa Naïmo est une artiste basée entre Paris et Marseille.
Sa personnalité la pousse à faire de la musique solaire. Issa Naïmo vous propose un set afro-RnB doux et vibrant bien à son image!
Originaire de Madagascar, elle prône l’entraide entre femmes et l’estime de soi! L’objectif pour Issa Naimo et d’allier sa voix sexy aux pointes mélancoliques à sa volonté de faire danser son public ! .
Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm
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English :
Issa Na%EFmo is an artist based in Paris and Marseille.
L’événement Jardin Sonores au Talus avec Issa Naimo Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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