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AGENDA · Marseille 12e Arrondissement

Jardin Sonores au Talus avec Issa Naimo Le Talus Marseille 12e Arrondissement

mercredi 19 août 2026 · Le Talus · Marseille 12e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Talus
Adresse
603 Rue Saint Pierre
Ville
13012 Marseille 12e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 12e Arrondissement

Jardin Sonores au Talus avec Issa Naimo

Mercredi 19 août 2026 de 18h30 à 22h30. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19 22:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Issa Naïmo est une artiste basée entre Paris et Marseille.
Sa personnalité la pousse à faire de la musique solaire. Issa Naïmo vous propose un set afro-RnB doux et vibrant bien à son image!


Originaire de Madagascar, elle prône l’entraide entre femmes et l’estime de soi! L’objectif pour Issa Naimo et d’allier sa voix sexy aux pointes mélancoliques à sa volonté de faire danser son public !   .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@heko.farm

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English :

Issa Na%EFmo is an artist based in Paris and Marseille.

L’événement Jardin Sonores au Talus avec Issa Naimo Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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