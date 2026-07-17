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Clôture Générale, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes

jeudi 23 juillet 2026 · Caserne Mellinet/La Générale · Nantes

Clôture Générale, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Caserne Mellinet/La Générale
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Clôture Générale Jeudi 23 juillet, 19h00 Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00

Brumisateur en main et le cœur en fête, rejoignez nous pour une ultime soirée. Des concerts dédiés aux jeunes talents du quartier aux côtés de l’association Soumbalaya et de Kontradixion
Ouvert à tous·tes, gratuit.

Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Clotûre Générale

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