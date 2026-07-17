Clôture Générale, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes

Informations pratiques

Clôture Générale Jeudi 23 juillet, 19h00 Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00

Brumisateur en main et le cœur en fête, rejoignez nous pour une ultime soirée. Des concerts dédiés aux jeunes talents du quartier aux côtés de l’association Soumbalaya et de Kontradixion

Ouvert à tous·tes, gratuit.

Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Clotûre Générale