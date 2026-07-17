AGENDA · Nantes
Clôture Générale, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes
jeudi 23 juillet 2026 · Caserne Mellinet/La Générale · Nantes
Informations pratiques
Clôture Générale Jeudi 23 juillet, 19h00 Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00
Brumisateur en main et le cœur en fête, rejoignez nous pour une ultime soirée. Des concerts dédiés aux jeunes talents du quartier aux côtés de l’association Soumbalaya et de Kontradixion
Ouvert à tous·tes, gratuit.
Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Clotûre Générale
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