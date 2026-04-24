Clôture Soirée Voguing Rouen
Clôture Soirée Voguing Rouen mercredi 13 mai 2026.
Rouen
Clôture Soirée Voguing
7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 21:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Pour clôturer le festival [R]Évolutions, l’Historial Jeanne d’Arc se métamorphose et accueille l’icône internationale et pionnière du voguing Lasseindra Ninja-Lanvin pour une soirée totalement inédite.
Lasseindra Ninja-Lanvin a imaginé un format spécialement conçu pour l’Historial, où l’univers médiéval de Jeanne d’Arc rencontre l’esthétique futuriste de Paco Rabanne. Reprenant les codes de la mode et du défilé, la soirée promet une expérience spectaculaire, festive et résolument performative.
L’Historial ne se visite plus, il se traverse, il se performe, il devient scène… Laissez-vous porter par les rythmes et les performances des danseurs et danseuses. Le temps d’une soirée, vivez une expérience intense, festive et collective dans la majestueuse Salle des États entièrement réinventée pour l’occasion, et laissez-vous porter par l’énergie contagieuse de la scène voguing. .
7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Clôture Soirée Voguing
L’événement Clôture Soirée Voguing Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité
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