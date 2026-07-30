Clown Slips inside , au Théâtre Alexis Peyret Théâtre Alexis Peyret Serres-Castet

Informations pratiques

Serres-Castet

Clown Slips inside , au Théâtre Alexis Peyret

Théâtre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 21:00:00

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Clown acrobatique/humour par la Compagnie okidok.

Billy et Piotre ont des corps de rêves, des corps de stars. Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien conscients de toutes leurs incroyables qualités, ils se lancent dans une grande démonstration de leurs talents. Et Dieu sait si leur palette est large. Du talent à l’état pur, la crème de l’acrobatie, le foie gras du mime, le saindoux de la danse, bref la poésie brute des grandes années du music-hall.

Une heure de rire, sans paroles, avec deux fois rien. Durée 1h15 Dès 6 ans. .

Théâtre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 66 accueil@csap.fr

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English : Clown Slips inside , au Théâtre Alexis Peyret

L’événement Clown Slips inside , au Théâtre Alexis Peyret Serres-Castet a été mis à jour le 2026-07-30 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran