Club Ado Bibliothèque André-Périgord Feytiat Bibliothèque André-Périgord Feytiat
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque André-Périgord · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Club Ado Bibliothèque André-Périgord Feytiat
Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2027-01-06
Date(s) :
2026-10-14 2026-11-18 2026-12-09 2027-01-06 2027-02-10 2027-03-03 2027-04-28 2027-05-12 2027-06-02
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Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 20
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English : Club Ado Bibliothèque André-Périgord Feytiat
L’événement Club Ado Bibliothèque André-Périgord Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
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