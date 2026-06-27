Club Ado Bibliothèque André-Périgord Feytiat Bibliothèque André-Périgord Feytiat

Informations pratiques

Feytiat

Club Ado Bibliothèque André-Périgord Feytiat

Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2027-01-06

Date(s) :

2026-10-14 2026-11-18 2026-12-09 2027-01-06 2027-02-10 2027-03-03 2027-04-28 2027-05-12 2027-06-02

Pour plus d’informations, contactez-nous. .

Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 20

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English : Club Ado Bibliothèque André-Périgord Feytiat

L’événement Club Ado Bibliothèque André-Périgord Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole