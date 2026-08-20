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Club Alpin Français Marseille Provence – Randonnée patrimoine industriel des Calanques, Terminus du BUS19 à la madrague Montredon, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Terminus du BUS19 à la madrague Montredon · Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Terminus du BUS19 à la madrague Montredon
Adresse
Avenue de la Madrague Montredon 13008 Marseille
Ville
13008 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Club Alpin Français Marseille Provence – Randonnée patrimoine industriel des Calanques Samedi 19 septembre, 09h30 Terminus du BUS19 à la madrague Montredon Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Randonnée à la journée dans les Calanques de la Madrague de Montredon à Callelongue pour découvrir le riche patrimoine industriel.

Terminus du BUS19 à la madrague Montredon Avenue de la Madrague Montredon 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « pierre.lemery-peissik@wanadoo.fr »}]
Randonnée à la journée dans les Calanques de la Madrague de Montredon à Callelongue pour découvrir le riche patrimoine industriel.

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