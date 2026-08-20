Club Alpin Français Marseille Provence – Randonnée patrimoine industriel des Calanques, Terminus du BUS19 à la madrague Montredon, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Terminus du BUS19 à la madrague Montredon · Marseille

Informations pratiques

Club Alpin Français Marseille Provence – Randonnée patrimoine industriel des Calanques Samedi 19 septembre, 09h30 Terminus du BUS19 à la madrague Montredon Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Randonnée à la journée dans les Calanques de la Madrague de Montredon à Callelongue pour découvrir le riche patrimoine industriel.

Terminus du BUS19 à la madrague Montredon Avenue de la Madrague Montredon 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « pierre.lemery-peissik@wanadoo.fr »}]

Randonnée à la journée dans les Calanques de la Madrague de Montredon à Callelongue pour découvrir le riche patrimoine industriel.