CLUB AUDIOVISUEL EDUEN Autun

2026-01-21 17:30:00
Communiqué du Grand Autunois Morvan
Création du club audiovisuel du BAM (Bouger en Autunois Morvan)
Le réseau culturel de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan Bouger en Autunois Morvan propose pour cette nouvelle année l’ouverture d’un club audiovisuel. A cette occasion, l’équipe du BAM et les élus vous convient à la présentation de ce club et de la programmation de ce premier trimestre:
Mercredi 21 janvier à 17h30
au parc des expositions de l’Eduen à Autun (salle 1er étage)
Comptant vivement sur votre présence à cette occasion. .
EDUEN 1 Avenue André Frénaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
