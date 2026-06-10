CLUB BAM, atelier audiovisuel CLUB BAM Autun

Autun

CLUB BAM, atelier audiovisuel

CLUB BAM 25 Rue de Paris Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Le club BAM, vous propose des séances d’ateliers et de visites pour apprendre en petit groupe et participer à l’organisation des évènement du réseau culturel de la CCGAM.

Ouvert à tous gratuitement les mercredis, nous vous accueillons dans les locaux du conservatoire d’Autun et à la médiathèque d’Epinac suivant les séances (navette gratuite) Pensez à vous s’inscrire les places sont limitées. .

CLUB BAM 25 Rue de Paris Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : CLUB BAM, atelier audiovisuel

L’événement CLUB BAM, atelier audiovisuel Autun a été mis à jour le 2026-06-10 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II