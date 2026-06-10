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CLUB BAM, atelier audiovisuel CLUB BAM Autun

CLUB BAM, atelier audiovisuel CLUB BAM Autun mercredi 23 septembre 2026.

Lieu : CLUB BAM

Adresse : 25 Rue de Paris

Ville : 71400 Autun

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 23 septembre 2026

Fin : mercredi 23 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Autun

CLUB BAM, atelier audiovisuel

CLUB BAM 25 Rue de Paris Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Le club BAM, vous propose des séances d’ateliers et de visites pour apprendre en petit groupe et participer à l’organisation des évènement du réseau culturel de la CCGAM.
Ouvert à tous gratuitement les mercredis, nous vous accueillons dans les locaux du conservatoire d’Autun et à la médiathèque d’Epinac suivant les séances (navette gratuite) Pensez à vous s’inscrire les places sont limitées.   .

CLUB BAM 25 Rue de Paris Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : CLUB BAM, atelier audiovisuel

L’événement CLUB BAM, atelier audiovisuel Autun a été mis à jour le 2026-06-10 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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