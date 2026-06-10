CLUB BAM, atelier audiovisuel CLUB BAM Autun
CLUB BAM, atelier audiovisuel CLUB BAM Autun mercredi 23 septembre 2026.
Autun
CLUB BAM, atelier audiovisuel
CLUB BAM 25 Rue de Paris Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Le club BAM, vous propose des séances d’ateliers et de visites pour apprendre en petit groupe et participer à l’organisation des évènement du réseau culturel de la CCGAM.
Ouvert à tous gratuitement les mercredis, nous vous accueillons dans les locaux du conservatoire d’Autun et à la médiathèque d’Epinac suivant les séances (navette gratuite) Pensez à vous s’inscrire les places sont limitées. .
CLUB BAM 25 Rue de Paris Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : CLUB BAM, atelier audiovisuel
L’événement CLUB BAM, atelier audiovisuel Autun a été mis à jour le 2026-06-10 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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