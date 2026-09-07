Club Bidouille, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Club Bidouille Mercredi 30 septembre, 14h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T15:00:00+02:00

Une heure pour expérimenter au gré de ses envies : robotique, programmation informatique, dessin vectoriel, peinture numérique, hacking, dans la limite de la disponibilité du matériel de la médiathèque.

En autonomie, une animatrice dédiée est présente pour accompagner dans les premiers pas ou en cas de difficultés.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

Une heure pour expérimenter au gré de ses envies pratique numérique