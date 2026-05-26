Club Cabaret Paroxysm Invite Lindsey Herbert Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Club Cabaret Paroxysm Invite Lindsey Herbert

Vendredi 19 juin 2026 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 23:00:00

fin : 2026-06-19 05:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le cabaret aléatoire s’embrase pour une nuit techno immersive Lindsey Herbert, Elyas, Vekh et Avni Leka seront aux commandes pour un voyage sonore intense, entre tension brute et transe hypnotique.

Nuit techno immersive



→ Pour célébrer la sortie de leur tout premier disque vinyle, le label Paroxysm Ltd investit le Cabaret aléatoire pour une nuit dédiée à une techno immersive et exigeante.

Porté par ses fondateurs Vekh et Avni Leka, cette nuit vous fera perdre le contrôle et la notion du temps.

Une expérience guidée par la tension et l’énergie pure du club, avec au programme



→ Lindsey Herbert (Phoenix, Arizona, USA) Techno, Mentale, Hypnotique

Protégée de Richie Hawtin qui nous vient tout droit de Californie pour sa première date exclusive à Marseille avec sa techno précise, nerveuse et profondément hypnotique.



→ 13130 Space Project aka Elyas (Marseille, FR) Techno, Hardgroove 100% vinyle

Figure reconnue de la scène techno, après des passages dans des clubs emblématiques comme le Berghain, Trésor, il a également assuré un warm-up pour Jeff Mills.

Signé sur des labels de référence comme Soma, Modularz, il dirige aujourd’hui son propre label Seclusion.

Il assurera un set 100% vinyle aux sonorités percutantes et hardgroove.



→ Vekh (Marseille, FR) House, Techno, Breakbeat.

Fondateur du label Paroxysm Ltd, il a collaboré avec des artistes comme Jonas Kopp, Samuel L Session, Alarico, Lindsey Herbert et bien d’autres. Il s’impose aujourd’hui comme une figure émergente de la scène électronique.

Il a marqué un premier tournant en présentant son premier live analogique aux Docks des suds, en ouverture de la prestation des Zenker Brothers.

A travers sa techno mentale, poétique et industrielle, il développe un univers immersif et taillé pour le club.



→ Avni Leka (AL) House, Techno, Breakbeat.

Le fondateur du label Paroxysm Ltd, basé en Albanie, est une figure active de la scène techno européenne.

Collectionneur et passionné de vinyle, il développe une approche libre et éclectique du mix, nourrie par des influences allant de la techno à des esthétiques plus larges et expérimentales.

Il s’est produit aux côtés d’artistes comme Freddy K, Dj Plant texture, Zenker Brothers, Jack de Marseille, ou encore Robert Owens, figure emblématique de la house musique de Chicago.

Il dévoilera un set 100% vinyles, imprévisible et sans limites. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The cabaret aléatoire is set ablaze for a night of immersive techno: Lindsey Herbert, Elyas, Vekh and Avni Leka will be at the helm for an intense sonic journey, between raw tension and hypnotic trance.

L’événement Club Cabaret Paroxysm Invite Lindsey Herbert Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille