Club de Jour invite GUTS Warehouse Nantes
Club de Jour invite GUTS Warehouse Nantes samedi 26 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 19:00 – 23:59
Gratuit : non À partir de 9,99€ Adulte
Le Warehouse accueille une nouvelle édition de son format unique Club de Jour, pensé pour profiter autrement : de 19h à 00h dans une ambiance solaire, festive et immersive… parce que pourquoi attendre minuit pour faire la fête ?Figure incontournable du beatmaking français, Guts trace sa route depuis la fin des années 80 entre hip-hop, soul, funk et influences afro-tropicales. D’abord connu pour ses productions au sein d’Alliance Ethnik, il collabore avec des artistes majeurs comme Common, De La Soul ou The Roots, avant de développer un univers solo riche et singulier.De « Hip Hop After All » à « Philantropiques », en passant par ses célèbres compilations Beach Diggin’, Guts façonne un son chaleureux, organique et profondément groove. Installé à Ibiza, il puise dans les cultures du monde pour créer des sets à la fois pointus et ultra fédérateurs, entre afro, funk, soul et musiques caribéennes.En première partie, Atemi ouvrira le bal avec un set éclectique mêlant afro-latin, disco-funk, jazz-hip-hop et grooves ensoleillés.
Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/club-de-jour-invite-guts
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