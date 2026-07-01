Club de lecteurs, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Club de lecteurs 18 et 19 septembre Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Échanges – Littérature – Convivialité

Vendredi 18 septembre 15h

Samedi 19 septembre 15h

Vous lisez des romans ou des BD ? Et si vous veniez partager vos impressions de lecture avec d’autres, en toute convivialité ? Ou au contraire vous ne savez plus quoi lire ? Dans ce cas, vous repartirez avec de nouveaux titres à découvrir.

Inscription au 05 62 27 45 69 ou sur le pôle Langues et Littérature (2e étage).

Médiathèque José Cabanis

Médiathèque José Cabanis 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/mediatheque-jose-cabanis [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 27 45 69 »}] La Médiathèque José Cabanis, à deux pas de la gare Matabiau, vous accueille 6 jours sur 7. L’entrée et les services sont libres et gratuits pour toutes et tous. Pour stationner, vous avez deux choix : il existe deux places PMR, rue Leduc, à proximité immédiate de la médiathèque et on retrouve aussi des places de parking réservées dans le parking souterrain Indigo (parking payant)

Vous cherchez des idées de lectures ou un groupe pour parler de vos BD et romans favoris ? Échanges Littérature