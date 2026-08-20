Club de lecteurs pour 10 ans et plus, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Saint-Exupéry · Toulouse
Informations pratiques
Club de lecteurs pour 10 ans et plus 24 octobre – 19 décembre, certains samedis Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T11:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00
- Samedi 24 octobre 11h
- Samedi 21 novembre 11h
- Samedi 19 décembre 11h
Club de lecteurs pour 10 ans et plus
Viens découvrir des nouveautés, échanger autour de tes coups de cœur et donner ton avis sur les romans, les BD ou encore les mangas de la médiathèque.
Durée : 1h
Infos au 05 36 25 20 01/02 ou par mail à saintexupery@mairie-toulouse.fr
Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « saintexupery@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 02 »}] [{« link »: « mailto:saintexupery@mairie-toulouse.fr »}]
Viens découvrir des nouveautés, échanger autour de tes coups de cœur et donner ton avis
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