Club de lecteurs pour 10 ans et plus, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse

Informations pratiques

Club de lecteurs pour 10 ans et plus 24 octobre – 19 décembre, certains samedis Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T11:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

Samedi 24 octobre 11h

Samedi 21 novembre 11h

Samedi 19 décembre 11h

Club de lecteurs pour 10 ans et plus

Viens découvrir des nouveautés, échanger autour de tes coups de cœur et donner ton avis sur les romans, les BD ou encore les mangas de la médiathèque.

Durée : 1h

Infos au 05 36 25 20 01/02 ou par mail à saintexupery@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « saintexupery@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 02 »}] [{« link »: « mailto:saintexupery@mairie-toulouse.fr »}]

Viens découvrir des nouveautés, échanger autour de tes coups de cœur et donner ton avis