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Club de lecteurs pour 10 ans et plus, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse

samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Saint-Exupéry · Toulouse

Club de lecteurs pour 10 ans et plus, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Saint-Exupéry
Adresse
37 rue du Lot
Ville
31100 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Club de lecteurs pour 10 ans et plus 24 octobre – 19 décembre, certains samedis Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T11:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

  • Samedi 24 octobre 11h
  • Samedi 21 novembre 11h
  • Samedi 19 décembre 11h

Club de lecteurs pour 10 ans et plus
Viens découvrir des nouveautés, échanger autour de tes coups de cœur et donner ton avis sur les romans, les BD ou encore les mangas de la médiathèque.
Durée : 1h
Infos au 05 36 25 20 01/02 ou par mail à saintexupery@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « saintexupery@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 02 »}] [{« link »: « mailto:saintexupery@mairie-toulouse.fr »}]
Viens découvrir des nouveautés, échanger autour de tes coups de cœur et donner ton avis

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