Club de lecture ado, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
vendredi 9 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Club de lecture ado Vendredi 9 octobre, 17h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T17:00:00+02:00 – 2026-10-09T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-09T17:00:00+02:00 – 2026-10-09T18:30:00+02:00
Deux fois par mois viens partager tes lectures, apprendre à animer des rencontres littéraires, et participer au choix d’un auteur dans la programmation du festival Oh les beaux jours ! Rejoins- nous pour la réunion de lancement.
Sur inscription.
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « jeunesse.alcazar@marseille.fr »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
Atelier 25
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