Club de lecture ado, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Club de lecture ado Vendredi 16 octobre, 17h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T17:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T17:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:30:00+02:00

Deux fois par mois viens partager tes lectures, apprendre à animer des rencontres littéraires, et participer au choix d’un auteur dans la programmation du festival Oh les beaux jours ! Rejoins- nous pour la réunion de lancement.

Sur inscription.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « jeunesse.alcazar@marseille.fr »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

Atelier 25