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Club de lecture ado, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Club de lecture ado, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Club de lecture ado Vendredi 16 octobre, 17h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T17:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-16T17:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:30:00+02:00

Deux fois par mois viens partager tes lectures, apprendre à animer des rencontres littéraires, et participer au choix d’un auteur dans la programmation du festival Oh les beaux jours ! Rejoins- nous pour la réunion de lancement.
Sur inscription.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « jeunesse.alcazar@marseille.fr »}]
Événement des bibliothèques de Marseille

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