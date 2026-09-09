UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marseille

Club de lecture, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Club de lecture, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Club de lecture Mercredi 7 octobre, 16h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:30:00+02:00

Tu as envie de partager tes coups de cœur ? Apporte ce que tu veux (livre, film, série, manga, …) et viens échanger avec nous !

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille

À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)