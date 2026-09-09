Club de lecture, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Club de lecture Mercredi 14 octobre, 16h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00

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Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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