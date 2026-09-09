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Club de lecture, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Club de lecture, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Club de lecture Mercredi 14 octobre, 16h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00

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Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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