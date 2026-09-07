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Club de lecture des bibliothèques : spécial rentrée x Les Initiales, Université Bordeaux Montaigne, Pessac

mardi 22 septembre 2026 · Université Bordeaux Montaigne · Pessac

Club de lecture des bibliothèques : spécial rentrée x Les Initiales, Université Bordeaux Montaigne, Pessac

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Université Bordeaux Montaigne
Adresse
Campus Montaigne, Pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre pendant toute la durée de la rencontre

Club de lecture des bibliothèques : spécial rentrée x Les Initiales Mardi 22 septembre, 12h00 Université Bordeaux Montaigne Gironde

Entrée libre pendant toute la durée de la rencontre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T12:00:00+02:00 – 2026-09-22T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T12:00:00+02:00 – 2026-09-22T14:00:00+02:00

Université Bordeaux Montaigne Campus Montaigne, Pessac Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html
Partagez vos coups de cœur de l’été et échanger avec d’autres lecteur·rices : le club de lecture n’attend que vous, rendez-vous sur le Parvis de l’université pour faire connaissance !

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