Club de lecture des bibliothèques : spécial rentrée x Les Initiales, Université Bordeaux Montaigne, Pessac
mardi 22 septembre 2026 · Université Bordeaux Montaigne · Pessac
Informations pratiques
Club de lecture des bibliothèques : spécial rentrée x Les Initiales Mardi 22 septembre, 12h00 Université Bordeaux Montaigne Gironde
Entrée libre pendant toute la durée de la rencontre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T12:00:00+02:00 – 2026-09-22T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T12:00:00+02:00 – 2026-09-22T14:00:00+02:00
Université Bordeaux Montaigne Campus Montaigne, Pessac Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html
Partagez vos coups de cœur de l’été et échanger avec d’autres lecteur·rices : le club de lecture n’attend que vous, rendez-vous sur le Parvis de l’université pour faire connaissance !
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