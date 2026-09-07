Club de lecture des bibliothèques : spécial rentrée x Les Initiales, Université Bordeaux Montaigne, Pessac

Informations pratiques

Club de lecture des bibliothèques : spécial rentrée x Les Initiales Mardi 22 septembre, 12h00 Université Bordeaux Montaigne Gironde

Entrée libre pendant toute la durée de la rencontre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T12:00:00+02:00 – 2026-09-22T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T12:00:00+02:00 – 2026-09-22T14:00:00+02:00

Université Bordeaux Montaigne Campus Montaigne, Pessac Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html

Partagez vos coups de cœur de l’été et échanger avec d’autres lecteur·rices : le club de lecture n’attend que vous, rendez-vous sur le Parvis de l’université pour faire connaissance !