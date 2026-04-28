Le Grand-Bourg

Club de Lecture

Bibliothèque Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 17:00:00

fin : 2026-10-27 18:00:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-26 2026-06-30 2026-07-28 2026-08-25 2026-09-29 2026-10-27 2026-11-24 2026-12-29

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Au programme échanges autour de romans, BD, essais …, découverte de nouveaux auteurs.

Pour le 1er séance discussions et dédicaces avec Sylvie NOEL de son roman La Poupée.

Ouvert à tous, gratuit. .

Bibliothèque Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 12 90 bibli.a.carriat@orange.fr

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English : Club de Lecture

L’événement Club de Lecture Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse