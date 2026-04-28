Club de Lecture Le Grand-Bourg
Club de Lecture Le Grand-Bourg mardi 28 avril 2026.
Le Grand-Bourg
Club de Lecture
Bibliothèque Le Grand-Bourg Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 17:00:00
fin : 2026-10-27 18:00:00
Date(s) :
2026-04-28 2026-05-26 2026-06-30 2026-07-28 2026-08-25 2026-09-29 2026-10-27 2026-11-24 2026-12-29
Rejoingnez Les Amis de la Bibliothèque pour partager le plaisir des Livres !
Au programme échanges autour de romans, BD, essais …, découverte de nouveaux auteurs.
Pour le 1er séance discussions et dédicaces avec Sylvie NOEL de son roman La Poupée.
Ouvert à tous, gratuit. .
Bibliothèque Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 12 90 bibli.a.carriat@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club de Lecture
L’événement Club de Lecture Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
À voir aussi à Le Grand-Bourg (Creuse)
- Circuit pédestre n°GB1 Le peu du Venant Le Grand-Bourg Creuse 1 mai 2026
- Gravel noir n°4 « Le M-Roc » Le Grand-Bourg Creuse 1 mai 2026
- Circuit pédestre n°GB3 L’étang de la Ribbe Le Grand-Bourg Creuse 1 mai 2026
- Les Méandres de la Gartempe Boucle locale 9 Le Grand-Bourg Creuse 1 mai 2026
- Circuit pédestre n°GB2 Séquoias et tulipiers Le Grand-Bourg Creuse 1 mai 2026