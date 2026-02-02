Exposition de Peintures de Monsieur FORJAN Le Grand-Bourg

Exposition de Peintures de Monsieur FORJAN

12 Village du Barriat Le Grand-Bourg Creuse

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-31

2026-07-04

Alain FORJAN, à travers ses toiles, fait parler son émotion, sa passion et sa sincérité qui naissent notamment des couleurs, du figuratif à l’abstraction. Dans un charmant village situé entre la RN 145 et Le Grand Bourg. Exposition de peintures à l’huile, essentiellement au couteau. Œuvres figuratives et contemporaines. .

12 Village du Barriat Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 44 65 alain.forjan@orange.fr

