Feu de la Saint Jean Le Grand-Bourg
Feu de la Saint Jean Le Grand-Bourg samedi 20 juin 2026.
Le Grand-Bourg
Feu de la Saint Jean
Bord de la Gartempe Le Grand-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Feu de la Saint Jean et soirée ambiance DJ ! .
Bord de la Gartempe Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 46 76 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Feu de la Saint Jean
L’événement Feu de la Saint Jean Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
À voir aussi à Le Grand-Bourg (Creuse)
- Exposition de Peintures de Monsieur FORJAN Le Grand-Bourg 4 juillet 2026
- Fête de la Saint Roch Le Grand-Bourg 7 août 2026