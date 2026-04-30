Le Grand-Bourg

Feu de la Saint Jean

Bord de la Gartempe Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Feu de la Saint Jean et soirée ambiance DJ ! .

Bord de la Gartempe Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 46 76 98

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English : Feu de la Saint Jean

L’événement Feu de la Saint Jean Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse