Club de Lecture rencontre avec Françoise RENAUD Le Grand-Bourg
Club de Lecture rencontre avec Françoise RENAUD Le Grand-Bourg vendredi 29 mai 2026.
Le Grand-Bourg
Club de Lecture rencontre avec Françoise RENAUD
Bibliothèque Le Grand-Bourg Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Rencontre avec Françoise RENAUD, elle parlera d’une histoire humaine et de poésie Japonaise.
Gratuit. .
Bibliothèque Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 12 90 bibli.a.carriat@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club de Lecture rencontre avec Françoise RENAUD
L’événement Club de Lecture rencontre avec Françoise RENAUD Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Le Grand-Bourg (Creuse)
- Feu de la Saint Jean Le Grand-Bourg 20 juin 2026
- Exposition de Peintures de Monsieur FORJAN Le Grand-Bourg 4 juillet 2026
- Fête de la Saint Roch Le Grand-Bourg 7 août 2026