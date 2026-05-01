Le Grand-Bourg

Club de Lecture rencontre avec Françoise RENAUD

Bibliothèque Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Rencontre avec Françoise RENAUD, elle parlera d’une histoire humaine et de poésie Japonaise.

Gratuit. .

Bibliothèque Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 12 90 bibli.a.carriat@orange.fr

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English : Club de Lecture rencontre avec Françoise RENAUD

L’événement Club de Lecture rencontre avec Françoise RENAUD Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Tourisme