Club de lecture Les oiseaux lecteurs

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2026-04-28 17:00:00

fin : 2026-06-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-06-30

Un club de lecture pour se rencontrer, échanger autour des livres. Discuter des BD, mangas, romans que vous avez aimés et découvrir nos dernières nouveautés.

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr

English :

A book club where you can meet and talk about books. Discuss the comics, mangas and novels you’ve enjoyed and discover our latest releases.

