Club de lecture Nogent-sur-Vernisson

Club de lecture et de discussion à la médiathèque. Tous les premiers mercredis du mois. Un moment convivial ouvert à tous! Venez partager vos coups de coeurs, échanger autour de vos lectures, découvrir de nouveaux livres. Passionné de lecture, lecteur occasionnel ou simple curieux, le club de lecture vous propose ainsi un moment d’échange et de discussion dans une ambiance chaleureuse et détendue. .

English :

Book Club

