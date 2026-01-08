Club de lecture Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Club de lecture

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Vous aimez lire, rencontrer de nouvelles personnes avec la même passion que vous ? Le club de lecture est fait pour vous ! Un moment convivial pour parler des livres que l’on a lus sur un thème défini à l’avance. Café et thé offerts. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club de lecture

L’événement Club de lecture Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération