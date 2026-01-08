Club de lecture Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Vous aimez lire, rencontrer de nouvelles personnes avec la même passion que vous ? Le club de lecture est fait pour vous ! Un moment convivial pour parler des livres que l’on a lus sur un thème défini à l’avance. Café et thé offerts. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
