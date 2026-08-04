Informations pratiques

Périgueux

Club de lecture

Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:50:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Retour sur les lectures estivales .

Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Club de lecture

L’événement Club de lecture Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux