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Club de lecture Périgueux

vendredi 18 septembre 2026 · Périgueux

Club de lecture Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:50:00
Adresse
Médiathèque Pierre Fanlac
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif

Périgueux

Club de lecture

Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:50:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Retour sur les lectures estivales   .

Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Club de lecture

L’événement Club de lecture Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux

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