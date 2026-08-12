Club de lecture Médiathèque annexe de Saint-Georges Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Club de lecture

Médiathèque annexe de Saint-Georges 17 rue Béranger Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 14:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Grands auteurs français du XIXè siècle. .

Médiathèque annexe de Saint-Georges 17 rue Béranger Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 06 70 mediatheque@perigueux.fr

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English : Club de lecture

L’événement Club de lecture Périgueux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Communal de Périgueux