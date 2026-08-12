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Club de lecture Médiathèque annexe de Saint-Georges Périgueux

vendredi 27 novembre 2026 · Médiathèque annexe de Saint-Georges · Périgueux

Club de lecture Médiathèque annexe de Saint-Georges Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque annexe de Saint-Georges
Adresse
17 rue Béranger
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Club de lecture

Médiathèque annexe de Saint-Georges 17 rue Béranger Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 14:00:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

Grands auteurs français du XIXè siècle.   .

Médiathèque annexe de Saint-Georges 17 rue Béranger Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 06 70  mediatheque@perigueux.fr

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English : Club de lecture

L’événement Club de lecture Périgueux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Communal de Périgueux

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