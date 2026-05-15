Club de plage Mômes à la plage Devant la crêperie Bains des Fleurs Châtelaillon-Plage

Châtelaillon-Plage

Club de plage Mômes à la plage

Devant la crêperie Bains des Fleurs 76 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-06

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-06

Destinés aux enfants de 3 à 11 ans, le Club de plage Mômes à la plage accueille vos enfants cet été pour des activités variées directement sur la plage !

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Devant la crêperie Bains des Fleurs 76 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 18 40

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English : Beach club Mômes à la plage

For children aged 3 to 11, the Mômes à la plage beach club welcomes your children this summer for a variety of activities right on the beach!

L’événement Club de plage Mômes à la plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage