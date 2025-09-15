Club informatique Maison de quartier La Bellangerais Rennes

10€ d’adhésion annuelle à l’activité

NOUVEAU ! Club Informatique à la Maison de Quartier

**À partir du lundi 15 septembre**, la Maison de Quartier vous propose un club d’entraide informatique, animé par l’un de nos bénévoles !

**Tous les lundis de 14h30 à 16h à l’espace numérique de la Bellangerais.**

Passionnés d’informatique ou simple curieux, venez partager ou développer vos connaissances sur le numérique (applications Android et IOS, logiciels libres, sécurité informatique…).

Si possible, venez avec vos appareils informatiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-15T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-15T16:00:00.000+02:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine