Club lecture Belleville-sur-Loire
jeudi 17 septembre 2026 · Belleville-sur-Loire
Informations pratiques
Belleville-sur-Loire
Club lecture
2 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Vous êtes conviés à partager vos lectures en toute simplicité et convivialité.
Vous n’avez rien lu récemment, venez chercher des idées.
Inscription préalable souhaitée.
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2 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 13 10 mediatheque@bellevillesurloire.fr
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English :
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L’événement Club lecture Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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