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AGENDA · Belleville-sur-Loire

Club lecture Belleville-sur-Loire

jeudi 17 septembre 2026 · Belleville-sur-Loire

Club lecture Belleville-sur-Loire

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
2 Route de Beaulieu
Ville
18240 Belleville-sur-Loire
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Belleville-sur-Loire

Club lecture

2 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:30:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Vous êtes conviés à partager vos lectures en toute simplicité et convivialité.
Vous n’avez rien lu récemment, venez chercher des idées.
Inscription préalable souhaitée.
Vous êtes conviés à partager vos lectures en toute simplicité et convivialité.
Vous n’avez rien lu récemment, venez chercher des idées.
Inscription préalable souhaitée.   .

2 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 13 10  mediatheque@bellevillesurloire.fr

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English :

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L’événement Club lecture Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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