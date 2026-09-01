Informations pratiques

Belleville-sur-Loire

Club lecture

2 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 17:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Vous êtes conviés à partager vos lectures en toute simplicité et convivialité.

Vous n’avez rien lu récemment, venez chercher des idées.

Inscription préalable souhaitée.

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2 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 13 10 mediatheque@bellevillesurloire.fr

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English :

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L’événement Club lecture Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois