[JEP] Maison de Loire du Cher Découverte de patrimoine Santrangeux Belleville-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Belleville-sur-Loire
Informations pratiques
Belleville-sur-Loire
[JEP] Maison de Loire du Cher Découverte de patrimoine Santrangeux
Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite animée dans le village de Santranges
Venez profiter d’un moment privilégié avec la Maison de Loire pour découvrir le patrimoine Santrangeux dans le cadre des journées européennes du patrimoine de 10h à 12h,
et de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 stage découverte Peinture aux doigts avec M. Briand. 25 .
Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided Tour of the Village of Santranges
L’événement [JEP] Maison de Loire du Cher Découverte de patrimoine Santrangeux Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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