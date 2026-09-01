Informations pratiques

Belleville-sur-Loire

[JEP] Maison de Loire du Cher Découverte de patrimoine Santrangeux

Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite animée dans le village de Santranges

Venez profiter d’un moment privilégié avec la Maison de Loire pour découvrir le patrimoine Santrangeux dans le cadre des journées européennes du patrimoine de 10h à 12h,

et de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 stage découverte Peinture aux doigts avec M. Briand. 25 .

Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

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English :

Guided Tour of the Village of Santranges

L’événement [JEP] Maison de Loire du Cher Découverte de patrimoine Santrangeux Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois