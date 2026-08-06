Informations pratiques

Belleville-sur-Loire

[JEP] Stage découverte peinture aux doigts

Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine 2026

Un atelier créatif de Peinture aux Doigts, guidé par Jacques Briand, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Une expérience unique pour explorer votre créativité et vous connecter à la nature à travers l’art.

Venez vivre un moment inspirant et accessible à tous. 25 .

Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

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English :

Heritage Days 2026

L’événement [JEP] Stage découverte peinture aux doigts Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois