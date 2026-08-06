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AGENDA · Belleville-sur-Loire

[JEP] Stage découverte peinture aux doigts Belleville-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Belleville-sur-Loire

[JEP] Stage découverte peinture aux doigts Belleville-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Route de la Loire
Ville
18240 Belleville-sur-Loire
Département
Cher
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Belleville-sur-Loire

[JEP] Stage découverte peinture aux doigts

Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Journées du Patrimoine 2026
Un atelier créatif de Peinture aux Doigts, guidé par Jacques Briand, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Une expérience unique pour explorer votre créativité et vous connecter à la nature à travers l’art.
Venez vivre un moment inspirant et accessible à tous. 25  .

Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32  contact@maisondeloire18.fr

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English :

Heritage Days 2026

L’événement [JEP] Stage découverte peinture aux doigts Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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