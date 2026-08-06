[JEP] Stage découverte peinture aux doigts Belleville-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Belleville-sur-Loire
Informations pratiques
Belleville-sur-Loire
[JEP] Stage découverte peinture aux doigts
Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine 2026
Un atelier créatif de Peinture aux Doigts, guidé par Jacques Briand, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Une expérience unique pour explorer votre créativité et vous connecter à la nature à travers l’art.
Venez vivre un moment inspirant et accessible à tous. 25 .
Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
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English :
Heritage Days 2026
L’événement [JEP] Stage découverte peinture aux doigts Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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