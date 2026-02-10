George Sand, 150 ans de modernité

385 route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-06

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-06

#CD18 Exposition sur George Sand créée par le musée George Sand et de la Vallée Noire

L’année 2026 marque le 150e anniversaire de la mort de George Sand, figure majeure du XIXe siècle. À cette occasion, une exposition itinérante est créée par le musée George Sand et de la Vallée noire afin de célébrer son œuvre et de faire redécouvrir son héritage littéraire, artistique et politique. 0 .

385 route de Beaulieu Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 13 10 mediatheque@bellevillesurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

#CD18 Exhibition on George Sand created by the George Sand and Black Valley Museum

L’événement George Sand, 150 ans de modernité Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-10 par BERRY