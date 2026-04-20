Belleville-sur-Loire

Moment Nature Parents-Enfants Explora’Loire Mon halloween Zéro Déchets!

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 12:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Développer ses 5 sens en bord de Loire !

Créer sa déco d’halloween made in Maison de Loire du Cher

Un temps privilégié à vivre en famille pour découvrir la Loire et s’amuser dans la Nature les 5 sens en éveil.

Une matinée à vivre en famille pour s’amuser et préparer Halloween intelligemment bricolage déco, cuisine et activités autour des graines. 6 .

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Develop your 5 senses on the banks of the Loire!

Create your own Halloween decoration made in Maison de Loire du Cher

L’événement Moment Nature Parents-Enfants Explora’Loire Mon halloween Zéro Déchets! Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY