Moment Nature Parents-Enfants Explora’Loire Mon halloween Zéro Déchets! Belleville-sur-Loire
Moment Nature Parents-Enfants Explora’Loire Mon halloween Zéro Déchets! Belleville-sur-Loire mercredi 28 octobre 2026.
Belleville-sur-Loire
Moment Nature Parents-Enfants Explora’Loire Mon halloween Zéro Déchets!
3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 12:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Développer ses 5 sens en bord de Loire !
Créer sa déco d’halloween made in Maison de Loire du Cher
Un temps privilégié à vivre en famille pour découvrir la Loire et s’amuser dans la Nature les 5 sens en éveil.
Une matinée à vivre en famille pour s’amuser et préparer Halloween intelligemment bricolage déco, cuisine et activités autour des graines. 6 .
3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
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English :
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L’événement Moment Nature Parents-Enfants Explora’Loire Mon halloween Zéro Déchets! Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY
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