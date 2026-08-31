UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Langres

Club Lecture Langres

vendredi 23 octobre 2026 · Langres

Club Lecture Langres

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Adresse
Lieu communiqué à l'inscription
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Club Lecture

Lieu communiqué à l’inscription Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Tout public
Adressé aux amoureux des livres désireux de partager leurs lectures tout en explorant de nouveaux genres, des auteurs oubliés, des coups de cœur restés sur les rayons, des documents endormis… Le groupe se réunit en alternance dans les deux médiathèques.
Sur inscription   .

Lieu communiqué à l’inscription Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68  bibliotheque.goscinny@langres.fr

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English :

L’événement Club Lecture Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres

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