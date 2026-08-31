Club Lecture Langres
vendredi 23 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Club Lecture
Lieu communiqué à l’inscription Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Tout public
Adressé aux amoureux des livres désireux de partager leurs lectures tout en explorant de nouveaux genres, des auteurs oubliés, des coups de cœur restés sur les rayons, des documents endormis… Le groupe se réunit en alternance dans les deux médiathèques.
Sur inscription .
Lieu communiqué à l’inscription Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr
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English :
L’événement Club Lecture Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres
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