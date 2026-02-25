Club lecture Si c’est un homme A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan
Club lecture Si c’est un homme A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan vendredi 20 mars 2026.
Club lecture Si c’est un homme
A la médiathèque La Route des Savoirs 273 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 16:00:00
fin : 2026-03-20 19:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Club lecture autour du livre si c’est un homme de Primo Levi, à partir de 16 ans.
Gratuit, inscription obligatoire au 05 62 99 13 50 ou mediatheque@mairie-lannemezan.fr
.
A la médiathèque La Route des Savoirs 273 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Book club based on Primo Levi’s Si c’est un homme , ages 16 and up.
Free, registration required on 05 62 99 13 50 or mediatheque@mairie-lannemezan.fr
L’événement Club lecture Si c’est un homme Lannemezan a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65