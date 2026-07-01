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CLUB MANGA 7-15 ans, Médiathèque des Izards, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse

CLUB MANGA 7-15 ans, Médiathèque des Izards, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque des Izards
Adresse
1 place Micoulaud 31200 Toulouse
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne

CLUB MANGA 7-15 ans Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Un temps pour échanger sur vos lectures de mangas.
Samedi 19 septembre – 14h-16h
Médiathèque des Izards

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie
Club – Manga club

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