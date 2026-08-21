AGENDA · Toulouse
CLUB MANGA 8-13 ans, Médiathèque des Izards, Toulouse
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse
Informations pratiques
CLUB MANGA 8-13 ans 3 octobre et 28 novembre Médiathèque des Izards Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-11-28T14:00:00+01:00 – 2026-11-28T16:00:00+01:00
Un temps pour échanger sur vos lectures de mangas.
- Samedi 3 octobre 14h-16h
- Samedi 28 novembre 14h-16h
Médiathèque des Izards
Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie
Club –
DBL
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