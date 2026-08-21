CLUB MANGA 8-13 ans, Médiathèque des Izards, Toulouse

Informations pratiques

CLUB MANGA 8-13 ans 3 octobre et 28 novembre Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-11-28T14:00:00+01:00 – 2026-11-28T16:00:00+01:00

Un temps pour échanger sur vos lectures de mangas.

Samedi 3 octobre 14h-16h

Samedi 28 novembre 14h-16h

Médiathèque des Izards

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Club –

DBL