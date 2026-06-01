Club Manga à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
Club Manga à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux samedi 13 juin 2026.
Club Manga à la bibliothèque Bordeaux-Lac Samedi 13 juin, 10h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Tu aimes regarder les anime de Hayao Miyazaki, Isao Takahata ou encore Mamoru Hosoda ?
Viens discuter de tes anime préférés au Club Manga de la bibliothèque Bordeaux-Lac, le samedi 13 juin à 10h30.
Sur inscription à partir de 11 ans, auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Partage et découverte autour des mangas Mangas Anime
© Studio Ghibli
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