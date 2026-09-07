Club Manga, La Source, Le Bouscat

Informations pratiques

Club Manga Mercredi 16 septembre, 15h00 La Source Gironde

0557222762

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

Au programme on parle de nouveautés et de coups de coeur

Viens donc rencontrer d’autres fans et partage ta passion !

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Nouveautés et coups de cœurs Mangas