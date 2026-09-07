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AGENDA · Le Bouscat

Club Manga, La Source, Le Bouscat

mercredi 16 septembre 2026 · La Source · Le Bouscat

Club Manga, La Source, Le Bouscat

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
La Source
Adresse
Place Gambetta 33110 Le Bouscat
Ville
33110 Le Bouscat
Département
Gironde
Tarif
0557222762

Club Manga Mercredi 16 septembre, 15h00 La Source Gironde

0557222762

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

Au programme on parle de nouveautés et de coups de coeur
Viens donc rencontrer d’autres fans et partage ta passion !

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Nouveautés et coups de cœurs Mangas

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