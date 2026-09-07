Club Mangawa, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Dizier · Saint-Dizier
Informations pratiques
Club Mangawa Samedi 17 octobre, 09h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
C’est le mois de l’étrange, viens créer ta créature fantastique au dessin pour le week-end magique.
Public : 11ans et +
Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Venez partager ou découvrir l’univers des mangas. Atelier découverte
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