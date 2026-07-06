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Club Mordus du manga Bibliothèque François Villon Paris

samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris

Club Mordus du manga Bibliothèque François Villon Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque François Villon
Adresse
81, boulevard de la Villette
Ville
75010 Paris
Département
Paris

Venez découvrir les 3 sélections du Prix des Mordus du Manga (7-11 ans / 12-15 ans / 16 ans et +) puis partagez vos lectures coups de cœur. Et votez pour votre titre préféré jusqu’au 31 décembre !

Voici les 3 dates à retenir :

Samedi 12 septembre

Mercredi 7 octobre

Mercredi 16 décembre

Dans le cadre du Prix des Mordus du manga, ateliers et échanges animés autour de vos mangas préférés.
Le mercredi 07 octobre 2026
de 16h00 à 17h30
Le mercredi 16 décembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 12 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T19:00:00+02:00
fin : 2026-12-16T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00;2026-10-07T16:00:00+02:00_2026-10-07T17:30:00+02:00;2026-12-16T16:00:00+02:00_2026-12-16T17:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette  75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon


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