Club Mordus du manga Bibliothèque François Villon Paris

Informations pratiques

Venez découvrir les 3 sélections du Prix des Mordus du Manga (7-11 ans / 12-15 ans / 16 ans et +) puis partagez vos lectures coups de cœur. Et votez pour votre titre préféré jusqu’au 31 décembre !

Voici les 3 dates à retenir :

Samedi 12 septembre

Mercredi 7 octobre

Mercredi 16 décembre

Dans le cadre du Prix des Mordus du manga, ateliers et échanges animés autour de vos mangas préférés.

Le mercredi 07 octobre 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 16 décembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 12 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-12-16T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00;2026-10-07T16:00:00+02:00_2026-10-07T17:30:00+02:00;2026-12-16T16:00:00+02:00_2026-12-16T17:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon



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