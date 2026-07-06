Club Mordus du manga Bibliothèque François Villon Paris
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris
Informations pratiques
Venez découvrir les 3 sélections du Prix des Mordus du Manga (7-11 ans / 12-15 ans / 16 ans et +) puis partagez vos lectures coups de cœur. Et votez pour votre titre préféré jusqu’au 31 décembre !
Voici les 3 dates à retenir :
Samedi 12 septembre
Mercredi 7 octobre
Mercredi 16 décembre
Dans le cadre du Prix des Mordus du manga, ateliers et échanges animés autour de vos mangas préférés.
Le mercredi 07 octobre 2026
de 16h00 à 17h30
Le mercredi 16 décembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 12 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T19:00:00+02:00
fin : 2026-12-16T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00;2026-10-07T16:00:00+02:00_2026-10-07T17:30:00+02:00;2026-12-16T16:00:00+02:00_2026-12-16T17:30:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon
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