Club Nature Balade découverte de l’Argenton en canoë Argentonnay
mercredi 8 juillet 2026 · Argentonnay
Informations pratiques
Argentonnay
Club Nature Balade découverte de l’Argenton en canoë
Base de loisirs Détours dans l’eau Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Club Nature, organisé par La Buissonnante, pour les enfants de 9 ans à 14 ans.
Viens découvrir la nature qui t’entoure, avec des ateliers variés.
Possibilité d’assister à un ou plusieurs ateliers.
Inscription avant le 01/07/26. .
Base de loisirs Détours dans l’eau Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 47 13 contact@labuissonnante.org
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English : Club Nature Balade découverte de l’Argenton en canoë
L’événement Club Nature Balade découverte de l’Argenton en canoë Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Bocage Bressuirais
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