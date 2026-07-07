Informations pratiques

Argentonnay

Club Nature Balade découverte de l’Argenton en canoë

Base de loisirs Détours dans l’eau Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Club Nature, organisé par La Buissonnante, pour les enfants de 9 ans à 14 ans.

Viens découvrir la nature qui t’entoure, avec des ateliers variés.

Possibilité d’assister à un ou plusieurs ateliers.

Inscription avant le 01/07/26. .

Base de loisirs Détours dans l’eau Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 47 13 contact@labuissonnante.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club Nature Balade découverte de l’Argenton en canoë

L’événement Club Nature Balade découverte de l’Argenton en canoë Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Bocage Bressuirais